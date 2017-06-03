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3/6/2017 7:59:58 PM

مقتل جنديين وجرح أربعة في هجوم إرهابي بالجزائر


3/6/2017  وكالات  3:52:37 PM
مقتل جنديين وجرح أربعة في هجوم إرهابي بالجزائر
صورة أرشيفية

قتل جنديان جزائريان وجرح أربعة آخرون في انفجار قنبلة يدوية الصنع، فجر السبت، في منطقة بئر العاتر بولاية تبسة الحدودية مع تونس، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرنس برس.

وقال المصدر 'للأسف استشهد جنديان وجرح أربعة في تبسة' في انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مزروعة في الطريق الذي يربط بين نقرين وبئر العاتر ومرت منه دورية للجيش.

ونقل الجرحى إلى مستشفى بئر العاتر التي تقع على بعد 15 كلم من الحدود التونسية التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا.

كما تخضع هذه المنطقة شبه الصحراوية لمراقبة جوية من الجيش الجزائري؛ ورغم تراجع أعمال العنف المنسوبة لإسلاميين مسلحين خلال الحرب الأهلية التي دامت عشر سنوات إلا أن مجموعات تنشط في مختلف أنحاء البلاد ما تزال تهاجم قوات الأمن.



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