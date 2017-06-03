محققون أمريكيون يصلون الدوحة للتحقيق في اختراق 'قنا'

قال مسؤول قطري وأحد مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين إن محققين أمريكيين موجودون في قطر لمساعدة الدوحة في التحقيق في الاختراق المزعوم للموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية بعد واقعة تسببت في تدهور العلاقات بين دول الخليج العربية.

وقالت قطر الأسبوع الماضي إن متسللين نشروا تصريحات مفبركة على لسان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي جاء فيها أنه انتقد قادة خليجيين ودعا لتهدئة التوتر مع إيران.

ونشب الخلاف بين قطر ودول خليجية بعد أيام من أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، والتي سعى فيها لإعطاء دفعة ضد الحرب المناهضة للتشدد الإسلامي وضد إيران التي تعتبرها واشنطن تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وقال مسؤول قطري طلب عدم ذكر اسمه إن خبراء من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يساعدون في التحقيق منذ أمس الجمعة.