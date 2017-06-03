974 شخصًا على قوائم الإرهاب في مصر

أدرجت السلطات المصرية مؤخرا مئات الأشخاص على قائمة الإرهاب، ما يرفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب إلى 974 شخصا.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الخميس الماضي، قرار محكمة جنايات القاهرة بإصدار قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بما يخص جماعة الإخوان المسلمين واثنين من أعضاء الجماعة، وذلك إثر إدانتهما بـ«إشاعة الفوضى بالبلاد، وتكوين مجموعات مسلحة» عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في أغسطس العام 2013.

كما أدرجت المحكمة ذاتها، في 4 يناير 20177، جماعتي ولاية سيناء الموالية لما يعرف بتنظيم داعش، و299 شخصا منتسبين لها، و«بيت المقدس» و161 منتسبين لها، على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وذلك على إثر إدانتهم بتهم شملت تأسيس «جماعة تكفيرية»، والخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والعمل تحت راية تنظيم داعش.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، أعلنت السلطات المصرية عن إدراج 5122 شخصا، كانت محاكم قد قررت في وقت سابق إدراجهم على قائمة الإرهاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات بارزة بالجماعة على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الأيام الستة من الإعلان إلى 974 شخصا.