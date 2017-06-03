الأسد: نلحق الهزيمة بالإرهابيين

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن “الأسوأ بات وراءنا” في الحرب التي تشهدها بلاده منذ ست سنوات، بعد تقدم قواته على عدة جبهات بدعم من حليفته الرئيسية روسيا.

وقال الأسد، في مقابلة أجراها معه تلفزيون “دبليو آي او ان” الهندي في دمشق، إن “الأمور تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح، وهو اتجاه أفضل، لأننا نلحق الهزيمة بالإرهابيين”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف: “ما لم يقدم الغرب والدول الأخرى وحلفاؤهم والدمى التابعة لهم، دعماً هائلاً لأولئك المتطرفين، فأنا متأكد أن الأسوأ بات وراءنا”.

وجدد الرئيس السوري، نفيه المسؤولية عن الهجوم بأسلحة كيميائية في أبريل على بلدة خان شيخون. معتبرا أن محادثات أستانة مع الفصائل المعارضة المسلحة شكلت “تطورا إيجابيا”.

وتابع، “حتى هذه اللحظة، لم نرَ أي مبادرة سياسية حقيقية من شأنها أن تنتج شيئاً، رغم أن أستانة حققت نتائج جزئية من خلال إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، والتي شكلت تطوراً إيجابياً في هذا الصدد”. وأضاف: “لكن لا تستطيع أن تسمّي ذلك حلاً سياسياً حتى هذه اللحظة، إن الحل السياسي يتحقق عند معالجة جميع أوجه المشكلة في الوقت نفسه”.

وفي الأشهر الأخيرة استعادت القوات السورية والقوات المتحالفة معها مناطق في مختلف أنحاء البلاد، ومن بينها حلب التي استعادت السيطرة عليها في ديسمبر، بعد سنوات من القتال.

وقتل أكثر من 320 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع في مارس 2011.