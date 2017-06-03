مفاجأة بانتظار لاعبي يوفنتوس حال الفوز بأبطال أوربا

كشف اللاعب البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي أن رئيس فريق “السيدة العجوز” أندريا أنييلي وعد لاعبيه بمنحهم سيارات فيراري بحال أحرزوا لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم السبت على حساب ريال مدريد الإسباني في كارديف.

ونقلت صحيفة “كورييري ديل سبورت” الإيطالية عن ألفيش في مؤتمر صحفي أن رئيس يوفنتوس الباحث عن تحقيق ثلاثية تاريخية بعد ضمانه لقبي الدوري والكأس المحليين، وعد تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري بـ”أحصنة جامحة حمراء” في إشارة إلى سيارات فيراري.

ويقدم ألفيش (34 عاما) الذي يملك أصلا سيارة فيراري كاليفورنيا مكشوفة سوداء اللون، موسما رائعا مع يوفنتوس وذلك بعد حمله ألوان برشلونة الإسباني بين 2008 و2016.

ويعد الملياردير أنييلي رابع فرد في عائلته يدير الفريق الإيطالي العريق، وقد أمضى وقتا سابقا في سويسرا يعمل لدى صانع السيارات الفارهة.