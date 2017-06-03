تركيا.. اعتقال مستشار كبير لرئيس الوزراء

اعتقلت الشرطة التركية اليوم السبت، مستشارا كبيرا لرئيس الوزراء بن علي يلدريم، بسبب علاقات مزعومة مع الداعية المقيم في المنفى الاختياري بأمريكا فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

وتم اعتقال بيرول إردم وزوجته جولومسر في العاصمة التركية أنقرة، وذلك في إطار تحقيق بشأن غولن وأتباعه.

وقالت صحيفة “صباح” التركية، إن “إردم شق طريقه عبر العمل بالسلك الحكومي، بما في ذلك الجناح القضائي منذ عام 2000″، مشيرة إلى أنه “واصل الترقي حتى بعد عام 2014 ، عندما بدأت الحكومة حملتها ضد أتباع غولن”.

ويخضع نحو 50 ألف شخص للسجن في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، وفقد أكثر من 120 ألف شخص وظائفهم في عمليات التطهير التالية.

وينفي غولن الذي كان حليفا في السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، أي صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وتعتبر تركيا شبكة غولن العالمية، التي تضم مدارس وجمعيات خيرية، منظمة إرهابية.