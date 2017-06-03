السيسي: هناك من يحارب المصريين في أرزاقهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المرأة المصرية قدمت تضحيات كبيرة من أجل حماية الوطن ولكي تعبر سفينته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.

وقدم الرئيس خلال كلمته بحفل إفطار المرأة المصرية الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، السبت، الشكر للمرأة المصرية قائلا: «مصر بتشكركم.. كل أمن وأمان عايشين فيه أنتم مساهمين فيه» وأضاف السيسي أن المرأة المصرية أكثر من نصف المجتمع قائلا «ويا ريت الرجالة متزعلش».

وأشار إلى أن «هناك من لا يريد لمصر الخير وألا يكون هناك استقرار ولا أمان، ويحاولون ضرب الدولة وتحقيق الضرر للمصريين ويحاربهم في أرزاقهم».

يشار إلى أنه حضر على مائدة إفطار المرأة المصرية التي جلس عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي حرمه وعدد من أمهات الشهداء، وهن ظاهرة محمد الدسوقي، والدة الشهيد نقيب شرطة محمد حامد، وإيزيس نجيب رياض، والدة الشهيد نقيب ميلاد سعيد جورج.

كما حضرت على مائدة الإفطار إحدى الراهبات وتدعى «سونيا» وواعظة من الأوقاف تدعى ميرفت عزت، وأم مثالية تدعى عزة محمود على، وجوليانا فوزي فريد، من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما تواجد على مائدة الإفطار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.