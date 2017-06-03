سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: ترامب يؤمن بتغير المناخ

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يؤمن بتغير المناخ».



وقالت هيلي في مقتبسات من مقابلة بثتها شبكة تلفزيون (سي.ان.ان) اليوم «الرئيس ترامب يؤمن بأن المناخ يتغير وبأن مصادر التلوث جزء من المعادلة».



ومن المقرر إذاعة المقابلة في برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على (سي.ان.ان) غدا الأحد.



وأعلن ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ تنفيذا لوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية تحت شعار «أميركا أولا».



وقال ترامب إن الانضمام للاتفاقية من شأنه تقويض الاقتصاد الأميركي وإلغاء وظائف وإضعاف السيادة الوطنية والإضرار بمصالح الولايات المتحدة.



ولم يتسن الوصول إلى أي شخص في البيت الأبيض أمس الجمعة للرد على تساؤل في شأن ما إذا كان ترامب يعتقد بتغير المناخ.



وعلى مدى الأعوام الماضية شكك ترامب في حقيقة أن المناخ يتغير بل إنه وصف تغير المناخ في بعض الأحيان بأنه خدعة، لكن منذ أن صار رئيسا امتنع ترامب عن ذكر رأيه في هذا الأمر.