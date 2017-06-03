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أبرز عناوين صحف الأحد:- «الشؤون» مستاءة من مخالفات التبرعات.. تعديلات كادر المعلمين في مداولتين الثلاثاء .. بالتوافق.. تسجيل أبناء الكويتيات للتوظيف.. انتصار دبلوماسية الاعتدال


3/6/2017  الآن - صحف محلية  11:56:38 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «الشؤون» مستاءة من ...
من الجريدة

الجريدة

«الشؤون» مستاءة من مخالفات التبرعات

 2000 مريض نفسي بالكويت سنوياً

 رئيس فرع مكافحة إيران في «سي آي إيه» اخترق أعتى التنظيمات والجميع يلاحقه

 الانباء

تعديلات كادر المعلمين في مداولتين الثلاثاء .. بالتوافق

 انتخاب الكويت بمجلس الأمن يعزز الاستقرار في المنطقة

 الراي

تسجيل أبناء الكويتيات للتوظيف

 «بنك الائتمان» يؤجل لمدة عام أقساط القسائم في الخيران والوفرة

 السفير الأميركي: لا شروط جديدة لمنح تأشيرات للكويتيين

 النهار

انتصار دبلوماسية الاعتدال

 دول الخليج: فوز يتناغم مع الدور الإنساني والدبلوماسية العريقة

 


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