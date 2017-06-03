أبرز عناوين صحف الأحد:- «الشؤون» مستاءة من مخالفات التبرعات.. تعديلات كادر المعلمين في مداولتين الثلاثاء .. بالتوافق.. تسجيل أبناء الكويتيات للتوظيف.. انتصار دبلوماسية الاعتدال

الجريدة

«الشؤون» مستاءة من مخالفات التبرعات

أعرب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون حسن كاظم عن استياء الوزارة من كثرة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن فرق التفتيش التي شكلتها الوزارة أجرت منذ بداية الشهر قرابة 80 زيارة ميدانية، حررت خلالها 30 مخالفة متنوعة ارتكبها أفراد وجمعيات خيرية ومبرات.وعلى هامش حضوره حملة 'أبشروا بالخير' التي أطلقتها جمعية النجاة الخيرية، قال كاظم لـ'الجريدة' أمس، إن أبرز تلك المخالفات تتمثل في رصد صناديق جمع نقدي، وتحصيل 'كاش' بالمساجد، فضلاً عن رصد أكشاك لجمع الملابس البالية، وضبط أفراد مجهولين يقومون بالجمع دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها.وأضاف أن 'الوزارة وجهت كتباً إلى الجمعيات المخالفة بضرورة عدم تكرار المخالفات، وتلافيها خلال أسبوعين من تاريخ تحريرها، وإلا فسيتخذ بحقها إجراءات أخرى أكثر صرامة'.وبينما شدد على أن هناك تعليمات صارمة من وزيرة الشؤون هند الصبيح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، أشار إلى أن المخالفات المحررة تضمنت أيضاً عدم التقيد بجدول الجمع المعتمد من وزارة الأوقاف، فضلاً عن عدم تعليق مندوبي بعض الجمعيات الهويات المخصصة للجمع، وعدم إمهار الإيصالات بختم الوزارة'.

2000 مريض نفسي بالكويت سنوياً

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أن متوسط من يفتح لهم مركز الكويت للصحة النفسية ملفات سنوياً يتراوح بين 1500 و2000 حالة، مبيناً أن القضاء وجهات التحقيق أحالا إلى المركز خلال العام الماضي 67 متهماً، تَبيّن أن 39 منهم مسؤولون عن تصرفاتهم، أما الـ28 الباقون فثبت أنهم غير مسؤولين.وفي رده على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه بشأن آلية حصول المريض النفسي على بطاقة العلاج، قال الحربي إن مركز الصحة النفسية «يمنح المريض بطاقة مراجعة اعتيادية كالتي تمنح لجميع مراجعي المستشفيات الأخرى، يُدوَّن فيها اسمه ورقم ملفه وتاريخ مراجعته التالية، وذلك لترتيب المواعيد وتسهيل المراجعات على كل من المريض والفريق الطبي»، مؤكداً أن هذه البطاقة «لا تَمنح المريض أي حقوق خاصة، بل هي فقط لمراجعته الطبية وعلاجاته الدوائية».وأشار إلى أن قسم السجلات الطبية بالمركز هو الذي يتولى إصدار تلك البطاقات عند فتح المريض ملفاً فيه بناء على توصية الطبيب المعالج، بسبب احتياج الحالة إلى مراجعة العيادة الخارجية للمركز، موضحاً أن الأشخاص المحولين إلى المركز يتم فتح ملفات لهم مباشرة، ومن ثم يتم فحصهم وإعادتهم إلى الجهة المحولين منها دون منحهم بطاقات للمراجعة.وأضاف أن بطاقة المراجعة تُمنَح لمن صدر بحقه حكم بالإيداع في المركز، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل من يُعرَض على المركز مصاباً بمرض نفسي.

رئيس فرع مكافحة إيران في «سي آي إيه» اخترق أعتى التنظيمات والجميع يلاحقه

غداة كشف صحيفة «نيويورك تايمز» عن تشكيل فرع خاص بمكافحة إيران في «سي آي إيه»، بإيعاز مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبرئاسة مايكل داندريا، الذي كان يشرف على البحث عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الأصولية، أمس، أخباراً تشير إلى أن داندريا هذا هو نفسه العميل المعروف باسم «آية الله مايك».وعلمت «الجريدة»، من مصدر تابع للحرس الثوري، أن ما نشرته الصحف الإيرانية صحيح، وأن داندريا هو نفسه العميل المعروف بـ«الأمير الأسود» أو «آية الله مايك»، وهو الذي خطط لعملية اغتيال القائد العسكري في «حزب الله» اللبناني عماد مغنية في سورية.وأكد المصدر أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية وتلك التابعة لـ«حزب الله» كانت تلاحق داندريا لاعتقاله واغتياله والانتقام لمغنية، في وقت تبين أن «القاعدة» أيضاً تلاحق الشخص نفسه، ولكن باسم آخر وهو «الأمير الأسود»؛ بسبب تخطيطه لعملية اغتيال بن لادن وقيادته مئات العمليات بطائرات من دون طيار في أفغانستان وباكستان واليمن.وبحسب المصدر، فإن سبب تسمية داندريا بـ«آية الله مايك» هو أنه تزوج امرأة مصرية مسلمة واعتنق الإسلام ودرس في الأزهر، ثم درس التشيع بالحوزة العلمية في قم منذ 40 عاماً، ورافق أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية و«حزب الله» والمجاهدين الأفغان في «القاعدة» و«طالبان» في عملياتهم العسكرية، قبل أن يكشف أنه ابن عميل سابق لـ«سي آي إيه» ويرجع إلى الولايات المتحدة، كي يتبين أنه عميل استخباراتي أميركي اخترق أعظم التنظيمات الإسلامية تعقيداً.وأضاف أن داندريا كان على معرفة عميقة بالإسلام والتشيع لدرجة أن العديد كانوا يعتبرونه أعلم من عدد كبير من رجال الدين الآخرين، ومن ثم لقبوه بـ«آية الله مايك»، حتى إنهم كانوا يستشيرونه في أمورهم المذهبية.وأكد أن آية الله مايك تعرف على عماد مغنية حين كان الاثنان يتدربان في مخيمات فتح بلبنان، وارتبطا بعلاقة صداقة وطيدة.وبعد عملية اغتيال مغنية كشفت أجهزة استخبارات «حزب الله» أن الوحيد الذي كانت لديه معلومات وثيقة عن تحركات مغنية هو آية الله مايك، ومن ثم لاحقته ولكنه لاذ بالفرار، وتبين فيما بعد أنه هو نفسه العميل الملقب بـ«الأمير الأسود»، وهو يشرف على جهاز اغتيال أعداء الولايات المتحدة من المسلمين، ومعظم عمليات الاغتيال في منطقة الشرق الأوسط تتم من خلال منظمته.وقال المصدر إن التحقيقات أثبتت أن «الأمير الأسود» لم يخترق فقط «حزب الله»، بل إنه كان صاحب نفوذ في تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وارتبط بعلاقات موازية مع عدد كبير من زعماء التنظيمات الإسلامية في المنطقة، ولذلك كان على علم وثيق بتفكيرهم ومعظم تحركاتهم.وبحسب المصدر، فإن حزب الله لم يستطع تصفية آية الله مايك انتقاماً لعملية اغتيال مغنية لأنه اختفى بعد العملية مباشرة، وظهر هذه المرة على رأس قسم مكافحة إيران في الاستخبارات الأميركية.

الانباء

تعديلات كادر المعلمين في مداولتين الثلاثاء .. بالتوافق

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التكلفة المالية على ميزانية الدولة من إقرار تعديلات كادر المعلمين تكاد لا تذكر بالنسبة لوزارة التربية والتي نأمل إقرارها في مداولتين في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل. وأوضح وزير التربية أن التعديلات في جوهرها تتمثل ببساطة في إضافة بعض المسميات الوظيفية الإشرافية التعليمية واستمرارية صرف كادر المعلمين لها والتي سقطت سهوا من قانون 2011 والذي كان يفترض أن يشتمل عليها واستطرد: التعديلات تهدف إلى استمرارية صرف كادر المعلمين للعاملين في الوظائف التعليمية حاليا في حال توليهم الوظائف التعليمية الإشرافية.وقال: على سبيل المثال فمدير المدرسة المشمول بالكادر الآن يرفض الترقي لتولي منصب إشرافي مثل مراقب مرحلة تعليمية لأنه سيحرم من الكادر، ولذلك فالتعديلات المقترحة لها الأهمية القصوى للاستفادة من المشمولين الآن بالكادر في تولي المناصب التعليمية الإشرافية وذلك لسد الشواغر الموجودة حاليا في هذه الوظائف في المناطق التعليمية، فشغور منصب مراقب يترتب عليه شغور منصب مدير المنطقة التعليمية.. وهكذا، علما بأن هذه المناصب تعتبر من المناصب الجوهرية والأساسية في حسن سير العملية التعليمية وتنظيمها في المناطق التعليمية.وأضاف: حاليا يتم الصرف لمثل هذه الحالات بنظام الندب، مشددا على أن التعديلات لن تضيف مسميات وظيفية جديدة غير موجودة أصلا سواء عند تطبيق قانون 2011 أو قبله.وعن التعديلات الخاصة بوزارة الأوقاف، أجاب بأن الاقتراح المقدم أتى بتصور جديد وهو إفراد جدول خاص للوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة الأوقاف منفصل عن جدول وزارة التربية ويأتي بمسميات وظيفية تتناسب وطبيعة العمل فيها.

انتخاب الكويت بمجلس الأمن يعزز الاستقرار في المنطقة

أحدث الفوز المتوقع للكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين المقبلين 2018 و2019 صدى واسعا وترحيبا كبيرا بالنظر إلى شبه الإجماع في التصويت المؤيد بـ 188 صوتا.صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أكد في برقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان هذا الفوز يشكل نجاحا للديبلوماسية الكويتية وتعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد الدولي.خليجيا، أعلنت الإمارات والبحرين وقطر ان هذا الانجاز من شأنه ان يدفع جهود الامة والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حلول عادلة وشاملة لقضايا الأمتين العربية والاسلامية ومواجهة التحديات التي تهدد المجتمع الدولي.وكشفت فرنسا عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية ان باريس تتطلع إلى العمل مع الاعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن وهم الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وپولندا حول كل الموضوعات ذات الصلة في مجلس الأمن الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.وكان الشيخ صباح الخالد قد تمنى الاستمرار في «النهج والمنهج» الذي من خلاله كسبت الكويت احترام وثقة العالم.وأضاف: الكويت ستعمل مع الدول الأعضاء لمنع نشوب الحروب والسعي لحلها بالطرق السلمية، مشيرا الى تسريع الاجراءات لمواجهة الأحداث حتى لا تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدا، مبينا أهمية العمل من داخل المجلس على اصلاح الامم المتحدة حتى تكون المنطقة مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الراي

تسجيل أبناء الكويتيات للتوظيف

يستعد ديوان الخدمة المدنية لبدء استقبال طلبات توظيف أبناء الأم الكويتية من أب غير كويتي في الجهات الحكومية في سبتمبر المقبل.وكشف مصدر مطلع في الديوان لـ «الراي» عن «الانتهاء من إتمام الإجراءات الخاصة بنظام التسجيل الآلي، وإعداد التصور النهائي لتسجيل أبناء الكويتيات لآباء من غير الكويتيين ومن غير محددي الجنسية»، مشيراً إلى أن «مسؤولي الإدارات المعنية سيجتمعون الأسبوع المقبل مع رئيس ووكيل الديوان لبحث الموضوع للبدء في عملية التسجيل المتوقعة في شهر سبتمبر المقبل».وأوضح المصدر أن أولوية التسجيل «ستكون للحاصلين على شهادات جامعية أو دبلوم، وأن أولوية التعيين والدور سيحددان بموجب نظام آلي عادل محدد المعايير للمفاضلة بين الحاصلين على التخصص المطلوب».وأشار المصدر إلى ان الاجتماع المقرر «سيناقش آلية استقبال الطلبات ومطابقة الشروط الموضوعة من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، فضلاً عن كيفية التعامل مع وجود كويتيين مسجلين في الديوان لشغل وظائف مماثلة، حيث يشترط ألا يكون هناك كويتي مسجل في نظام التوظيف المركزي يمكن شغله لهذه الوظيفة».وأضاف المصدر ان «النظام الآلي للتوظيف الذي سيستقبل الطلبات، تم تصميمه بما لا يتعارض مع فترات تسجيل الكويتيين، وسيتم فرز الطلبات بحسب التخصصات والمؤهلات للمتقدمين»، مشيراً إلى ان «الرواتب والبدلات سيتم تحديدها بحسب التخصصات والقرارات واللوائح المطبقة في هذا الشأن».

«بنك الائتمان» يؤجل لمدة عام أقساط القسائم في الخيران والوفرة

في استجابة سريعة للمطالبات، وتخفيفاً على المواطنين الذين مازالوا يقومون ببناء قسائمهم، أصدر بنك الائتمان قراراً يقضي بتأجيل أقساط القسائم السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في منطقتي الخيران و«الوفرة القائم» لمدة عام كامل.وكشف مصدر مطلع بأن قرار بنك الائتمان جاء بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، تسهيلاً على المواطنين الذين مازالوا يقومون حتى الآن ببناء القسائم، التي يتزامن معها تشطيب بعض المباني العامة وانتظار جهوزية الجهات الحكومية الأخرى، لتشغيل ما تسلمته من خدمات، من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في أسرع وقت ممكن.وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بإنشاء وانجاز وتنفيذ المباني العامة لعدد 370 قسيمة سكنية في مشروع الوفرة القائم، تشمل 7 مدارس، ومسجدين، وسوقاً مركزياً، ومركزاً صحياً، وفرع غاز، إلى جانب خدمات 313 قسيمة أخرى في الخيران.ولفت المصدر إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على متابعة تنفيذ المرافق العامة ضمن مشروع توسعة الوفرة بقيمة إجمالية بلغت 77 مليون دينار، صرف منها حتى السنة المالية الماضية ما يقارب 14 مليوناً، وحدد 27 مليوناً أخرى للسنة الحالية.وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من المرافق في القطعة الأولى للمشروع خلال السنة الحالية بشكل نهائي، وبدء تنفيذ أعمال مرافق القطع الثانية والثالثة والرابعة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية ولمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها افتتاح ما تم تجهيزه بشكل تدريجي.

السفير الأميركي: لا شروط جديدة لمنح تأشيرات للكويتيين

أوضح السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، ان لا شروط جديدة لمنح المواطنين الكويتيين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، مبيناً ان القرارات الأخيرة تخص فئات أخرى ولا تعني الكويتيين.وبارك سيلفرمان للكويت حكومة وشعباً بمناسبة فوزها بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، متمنياً «التعاون بصورة أكبر بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت في المجالات والقضايا كافة التي ستطرح داخل المجلس خلال العامين المقبلين».

النهار

انتصار دبلوماسية الاعتدال

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2018 و2019 وحصولها على 188 صوتا، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي بذلها وإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، مشيراً سموه إلى أن هذا الفوز يمثل نجاحا للدبلوماسية الكويتية وتعزيزاً للمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت على الصعيد الدولي، متمنياً سموه للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وذلك بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي هذا نصها: يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أعز التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي لعامي 2018 - 2019 م ولا شك أن هذا الفوز المستحق بهذه الأغلبية الساحقة إنما هو ثمرة الجهود المتواصلة لسموكم حفظكم الله ورعاكم وتأكيداً للمكانة الدولية التي تتمتعون بها وما تحظى به دولة الكويت من مستوى رفيع إقليمياً ودولياً بفضل قيادة سموكم الحكيمة، معرباً عن بالغ الاعتزاز بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلونها سموكم الكريم لأجل تأكيد مكانة الكويت في جميع المحافل الدولية وإذ يسرني وجميع أبناء الكويت الأوفياء أن نهنئكم فإننا نغتنم هذه المناسبة السارة لنبتهل إلى المولى - عز وجل - أن يسبغ على سموكم دوماً نعمة الصحة والعافية وأن يمدكم سبحانه بعونه وقوته ويكلأكم بحفظه ورعايته داعيا الله - سبحانه وتعالى - أن تظل راية الكويت عالية خفّاقة بالعز والرفعة وأن يحفظ سموكم ذخراً للكويت والأمتين العربية والإسلامية وقائداً للعمل الإنساني وان يديم عليكم موفور الصحة والعافية.وكانت الكويت فازت مساء الأول من أمس الجمعة بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018 حيث حصلت على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن انتخاب الكويت عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي ممثلاً عن المجموعة العربية وبأغلبية ساحقة يعكس مكانتها الدبلوماسية المرموقة.وأضاف الغانم في تصريح صحافي إن الصوت العاقل والناضج للسياسة الخارجية الكويتية يُعد إضافة إيجابية لمجلس الأمن، مبينا أنه وبعد نحو أربعين عاماً تعود الكويت إلى مجلس الأمن كصوت عربي ناضج وخبير وشريك دولي عرف بسياساته الداعية إلى الاعتدال والتوافق وكلاعب دبلوماسي مؤيد بقوة لسياسات إحلال السلم والأمن الدوليين في كل مناطق الصراع حول العالم.وأعرب عن ثقته في نجاح الكويت ممثلة في وزارة الخارجية ومندوبية الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في عكس صورة السياسة الخارجية الكويتية المتزنة التي رسم ملامحها تاريخياً سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل أكثر من 60 عاماً. كما أعرب عن أمله في أن تسهم دولة الكويت وشركاؤها الدوليون في تخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع السياسي والمسلح حول العالم والوصول إلى حلول سياسية دائمة ونهائية للعديد من الصراعات المزمنة إقليميا ودوليا. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الكويت ستبذل كل المساعي للاستمرار في نهجها المعتدل والمتزن والساعي إلى الدبلوماسية الوقائية.وأعرب في تصريح صحافي عن سعادته لتحقيق هذا الرقم في التصويت (188 من اصل 192)، مشيرا إلى مكانة الكويت الدولية الرفيعة، متمنيا الاستمرارية في النهج والمنهج الذي من خلاله استطاعت الكويت كسب احترام وثقة العالم شاكراً الأعضاء على ثقتهم الممنوحة للكويت وثقتهم بسياستها التي أرساها سمو الأمير منذ استقلالها في عام 1961. وأضاف التمسنا أيضاً الثقة من المجتمع الدولي لدولة الكويت عندما كُرّم صاحب السمو أمير البلاد من قبل الأمين العام الأسبق بان كي مون كقائد العمل الإنساني. وشدَّد الخالد على أن المسؤولية بعد الفوز التي تقع على عاتقنا أكبر وسوف نبذل كل المساعي والجهود للاستمرار في نهج وسياسة الدولة المعتدلة والمتزنة والساعية إلى الدبلوماسية الوقائية.وقال إن الكويت ستعمل مع الدول الأعضاء لمنع نشوب خلافات وحروب والسعي لحلها بالطرق السلمية، مشيرا إلى تسريع الإجراءات لمواجهة الأحداث حتى لا تتفاقم وتصبح أكثر تعقيداً.وأكد الخالد أهمية العمل من داخل المجلس لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون المنظمة مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأ من والسلم الدوليين.

دول الخليج: فوز يتناغم مع الدور الإنساني والدبلوماسية العريقة

هنأت دول الخليج العربية وفرنسا الكويت بعد فوزها بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 -2019 معتبرة ان وجود الكويت في مجلس الأمن الدولي يتناغم مع السياسات الانسانية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومع دور الكويت التنموي عالميا وقدراتها الدبلوماسية العريقة. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات وام عن كامل ثقتها في قدرات الدبلوماسية الكويتية العريقة لتمثيل العالم العربي وقضاياه خير تمثيل. وقالت الوزارة في بيانها إن الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تلعب دوراً إيجابياً في قضايا المنطقة منوهة بصفة خاصة بدورها التنموي والإنساني والذي أضاف للكويت رصيداً إيجابياً على الصعيدين الاقليمي والدولي. بدورها أكدت قطر أن انتخاب الكويت لعضوية غير دائمة بمجلس الامن الدولي يتناغم مع المكانة الدولية المتميزة التي تتمتع بها بفضل سياستها الحكيمة ودبلوماسيتها الشفافة والمتوازنة. وقالت الخارجية القطرية في بيان ان فوز الكويت بالمقعد سيسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة وفق مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة وبنود القانون الدولي. وأعرب البيان عن ثقة قطر في قدرة الكويت على تسخير علاقاتها المتميزة مع الدول الاعضاء في الامم المتحدة خاصة دول منطقة الشرق الاوسط لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بحل نزاعات المنطقة وتحفيز دور المجلس في الحيلولة دون وقوع النزاعات عبر الدبلوماسية الوقائية. وفي المنامة قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي ان هذا الفوز يمثل تتويجا للقيادة الحكيمة وللجهود الدؤوبة التي يبذلها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومساعي سموه الحثيثة ومبادراته الرائدة لتعزيز التعاون بين دول العالم وترسيخ الأمن والسلم الدوليين. وأكدت ان هذا الفوز من شأنه دفع جهود تثبيت الامن والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حلول عادلة وشاملة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواجهة مختلف التحديات التي تهدد المجتمع الدولي. وقالت ان لدولة الكويت ثقلاً إقليمياً ومكانة دولية رفيعة، متمنية لها المزيد من النجاحات الدولية ودوام الرفعة والتقدم والرقي. الى ذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس تتطلع إلى العمل مع الأعضاء غير الدائمين الجدد بمجلس الأمن وهم الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا. واضافت اننا سعداء بالعمل بشكل وثيق مع هذه الدول حول جميع الموضوعات ذات الصلة في مجلس الأمن الذي يلعب دوراً اساساً في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وقد فازت دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن بحصولها على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.