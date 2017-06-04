سقوط 4 مواطنين و'بدون' بمخدرات في الجهراء والأحمدي

طبط 4 مواطنين وشخص بدون بتهمة التعاطي وحيازة مخدرات متنوعة في الجهراء والأحمدي، وكانت إحدى دوريات نجدة الجهراء تقوم بجولة اعتيادية واشتبهت في شخص تبين لاحقا انه بدون فتم توقيفه وبتفتيشه عثر معه على ٤ أكياس كيميكال وحبة كبتي وورق لف وحاول البدون الهرب، لكن رجال الدورية سيطروا عليه.

وخلال تجوال دورية في شارع الخطابي على مقربة من دوار الجوازات تمت مشاهدة مركبة تسير بشكل غير اعتيادي وتصعد وتهبط على رصيف مبلط وعند استيقافه تم الاشتباه في قائد المركبة ورفيق كان معه بأنهما في حالة غير طبيعية وعند طلب الإثبات سقط من قائد المركبة كيس احمر اللون يشتبه أن به مواد مخدرة، وعند السؤال عن حالته وعن الكيس أفاد قائلا بانها مواد مخدرة وانها للتعاطي.



فطلب منه ومن رفيقه النزول من المركبة، وشوهدت سيجارة (يشتبه ان بها مواد مخدرة) وعلى ذلك تم التحفظ على المواطنين وتحويلهما إلى المكافحة.

من جهة أخرى وخلال تجول احدى دوريات الأحمدي في شوارع منطقة الرقة شوهدت مركبة تسير بتعرج وتم استيقافها وكان بداخلها مواطنان عشرينيان وكانا بحالة غير طبيعية، وتم طلب نزولهما، حيث عثر على 3 سجائر ملفوفة مستخدمة يشتبه ان بها كيميكال + ورق لف + قطعة حشيش بيضاء وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في صبحان.