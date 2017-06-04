كامكو: تراجع الأسواق الخليجية في مايو نتيجة 'جني الأرباح'

قالت شركة كامكو للاستثمار الكويتية اليوم الاحد ان تراجع الأسواق الخليجية استمر خلال شهر مايو الماضي نتيجة لعلميات جني ارباح نظرا لتأهب المستثمرين لموسم اكثر هدوءا.

وأوضحت (كامكو) في تقرير متخصص انه نظرا لتسييل العملاء لأسهمهم قبل بداية شهر رمضان المبارك كان التراجع على نطاق واسع وشمل كافة الأسواق الخليجية كما يتضح من أداء مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الخليجية الذي انخفض بنسبة 7ر0 في المئة.

وبينت ان الاسواق كانت متابعة عن كثب للأخبار المتعلقة بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج النفطي اذ تم الاتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة (اوبك) على مد اتفاقية خفض الإنتاج المجمع بمعدل 8ر1 مليون برميل يوميا تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وذكرت ان انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس للمناخ وضع ضغوطا إضافية على أسعار النفط نظرا لتوقع قيام أمريكا بزيادة انتاجها النفطي بقوة مبينة ان تراجع مخزون النفط يشير إلى أن تراجع أسعار النفط كان مبالغا فيه وأنه مع الارتفاع التدريجي للطلب على النفط سترتفع الأسعار هي الأخرى على المدى القريب.

وأضافت ان وكالة موديز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ 30 عاما كما قامت بتخفيض تصنيف قطر السيادي درجة واحدة مع نظرة مستقرة في إشارة للارتفاع الشديد لمستويات الدين الخارجي في حين قامت الوكالة ايضا برفع تصنيف الامارات والكويت نتيجة للتنوع وقوة الموازنة العامة.

وتوقعت (كامكو) ان تواصل الأسواق الخليجية تداولاتها في حدود ضيقة في يونيو الحالي الأمر الذي من شأنه ان يعكس التأثير الكامل لشهر رمضان المبارك علاوة على غياب أي محفزات جديدة مرجحة ان تظل أنشطة التداول ضعيفة بعد ان شهدت ارتفاعا طفيفا مايو الماضي.