السعودية: لم نسمح لشركة زراعية أمريكية بالعمل في البلاد

أكدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن شركة 'مونسانتو الأمريكية' لم تبدأ مزاولة أعمالها ولم تستكمل الإجراءات النظامية، التي تخولها ممارسة نشاطاتها في المملكة.

وبينت الهيئة أن الأنشطة الاستثمارية التي يتم التصريح لها بالعمل في السعودية تخضع لمراقبة دقيقة من جميع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، ولن يسمح للشركة بمزاولة أعمالها إلا بموافقة الجهات ذات الاختصاص في السعودية، وأهمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والاستعانة بمراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة العالمية لمعرفة مدى سلامة منتجاتها.

وقالت في حسابها في 'تويتر'، الأحد، رداً على ما تم التطرق إليه في مواقع التواصل الاجتماعي عن شركة مونسانتو الأمريكية: 'تمنع المؤسسة العامة للحبوب استيراد أي حبوب (قمح أو شعير) من بذور معدلة وراثياً، ويتطلب تقديم شهادة معتمدة من البلد المصدر مع كل شحنة مستوردة، كما أن نظام الهيئة العامة للاستثمار يُلزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات كافة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن نظام الهيئة العامة للاستثمار يلزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بالاتفاقات الدولية التي تكون طرفاً فيها'.