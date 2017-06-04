السعودية تقترب من إنهاء أولى مراحل مصنع للطائرات دون طيار

شارفت السعودية على إنهاء المرحلة الأولى لمصنع إنتاج الطائرات من دون طيار في منطقة الثمامة بمدينة الرياض.

وقال المشرف العام على إدارة البرامج الخاصة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمشرف على مشروع الطائرات دون طيار، الدكتور خالد الحصان، إن المصنع يعنى بصنع الطائرات من دون طيار في السعودية بالكامل، وذلك في الجانبين العسكري والمدني.

وأضاف الحصان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة 'الحياة' الأحد، أن الطائرات من دون طيار المنتجة ستستخدم الأبحاث العلمية وتخطيط المدن والحماية الأمنية وحماية المنشآت أيضاً.

وأوضح أن الطائرة تتميز بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل من 24 ساعة إلى 48 ساعة، وتمتاز بالإقلاع والهبوط الذاتيين، وبإمكانها استخدام المظلة في حال الطوارئ، وحمل كاميرات تصوير نهارية وليلية.

وأكّد أنه يمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصت، ومهيأة لحمل القنابل والصواريخ، وهي مصنوعة من الألياف الكربونية والزجاجية، وتمتاز بخفة وزنها، وقلة استهلاكها للوقود، ويرجع ذلك لتصميمها الجيد، وكفاءة تصنيعها السعودية 100%.

وأشار المشرف على المشروع إلى أن شركة 'تقنية للطيران' التابعة للشركة السعودية للتقنية والاستثمار هي المعنية بالتسويق، وتحديد حجم السوق والحاجة إلى هذه الطائرة.

يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كشفت، في مايو/أيار الماضي، عن مشروع إنتاج طائرة استراتيجية دون طيار باسم 'صقر 1'.