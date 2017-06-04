الخشتي: الانتهاء من الربط الإلكتروني مع مراكز الرعاية الصحية الأولية

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية بهدف تعزيز المنظومة الصحية، معلنا استضافة الوزارة وفدا طبيا كوريا الاسبوع المقبل للتباحث في شأن الملف الالكتروني الموحد.



وأضاف الحربي في تصريح للصحافيين، اليوم الاحد، على هامش استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك، أن التجربة الكورية في مجال الملف الالكتروني الموحد تعد متقدمة عن غيرها، لافتا الى ان الوزارة ستبحث معهم سبل الاستفادة من تلك التجربة.



وأوضح ان وفدا طبيا كويتيا سيتبادل الزيارة مع الجانب الكوري للاطلاع على الخبرات الطبية في مجال زراعة الكبد والاعضاء، كما سيقوم بزيارة مستشفى«سيؤول ناشيونال» الذي يجري اكثر من 300 حالة زراعة كبد سنويا.



وقال ان الوزارة استقبلت الشهر الماضي وفدا طبيا كوريا متخصصا بزراعة الاعضاء والكبد وقاموا بزيارة مستشفى الاميري ومبارك الكبير، وتم مناقشة بعض الملفات مبينا انه من المقرر استضافة وفد طبي بريطاني للاطلاع على خبرته في هذا الاطار.



من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الجودة والتخطيط في الوزارة الدكتور محمد الخشتي، انه تم الانتهاء من عملية الربط الالكتروني الطبي مع جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية، مضيفا ان العمل يجري حاليا على استكمال عملية الربط مع المستشفيات والمراكز الصحية.



واضاف في تصريح مماثل، ان الوزارة تتطلع الى ادخال احدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال التكنولوجيا الرقمية وانشاء الملف الالكتروني الموحد في مستشفيات الكويت ومن ثم ربطها مع بقية المراكز الصحية.