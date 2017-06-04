وفيات الأحد 4 يونيو 2017

إبراهيم يوسف حسن الشيبه، «65 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق10، مسجد مقامس، للنساء: الفردوس، ق3، ش الأول، ج11، م17، ت: 96667589 – 99512211 – 24891466 – 99090911.

أحمد يعقوب المجادي، «311 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، حسينية الهزيم، للنساء: الشعب، ق5، ش56، م2، ت: 55560053 – 51253267.

نرجس عبدالجليل إسماعيل الصفار، زوجة علي جراغ كاظم، «65 عاماً»، شيعت، ديوان الصفار، حسينية أبو الفضل العباس، الدعية، ت: 99894585.

عبدالكريم سالم أحمد الحبيل، «611 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق3، ش29، م9، للنساء: مبارك الكبير، ق3، ش8، م77، ت: 99825989.