ترامب ينتقد تعامل صادق خان مع هجوم لندن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدات الأحد أن اعتداء لندن يظهر أن الوقت قد حان “للتوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها” وإلا فإن التهديد سيصبح أسوأ.

وقال ترامب في تغريدة “علينا أن نتوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها وأن نركز على أمن شعوبنا. إذا لم نصبح أذكياء فإن الأمور ستتدهور”.

وفي سلسلة من التغريدات صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وجه ترامب انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان الذي حاول طمأنة الناس بعد الاعتداء الذي قتل فيه سبعة أشخاص ليل السبت الأحد عند جسر لندن بريدج ومنطقة مجاورة.

وقال ترامب في تغريدة “قتل 7 على الأقل وأصيب 48 آخرون في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقوللا داعي للقلق”.

وفي تغريدة أخرى هاجم ترامب دعاة الحد من امتلاك الأسلحة.

وقال: “هل لاحظتم أننا لم نعد نتحدث عن الأسلحة الآن؟ هذا لأنهم استخدموا سكاكين وشاحنة”.

وقتل 7 أشخاص في اعتداء لندن الذي قام خلاله ثلاثة مهاجمين بدهس حشد على جسر لندن بريدج بشاحنة صغيرة ثم راحوا يطعنون المارة قبل أن تقتلهم الشرطة.

ويأتي الهجوم بعد 12 يوما من اعتداء مانشستر الذي أسفر عن 22 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وقبل 5 أيام على الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة.