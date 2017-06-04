وزير التربية: لا رفع لنسب القبول إلا لبعثات الدبلوم الداخلية

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الأحد انه لن يتم رفع نسب القبول لخريجي المرحلة الثانوية إلا في البعثات الداخلية الخاصة بكليات الدبلوم.

وقال الفارس في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية المرفوضة من قبل المجلس انه سيتم رفع نسب القبول في كليات الدبلوم من 60 في المئة إلى 65 في المئة.

وأوضح ان الإعلان الخاص بالبعثات الداخلية والخارجية جاء كما هو معلن في الصحف وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي مبينا ان كل الاشتراطات والنسب المطلوبة تم تحديدها في الإعلان.

وذكر الفارس ان أعداد المبتعثين للداخل أو الخارج يعتمد على الميزانية المخصصة موضحا انه 'حسب الأرقام الموجودة لدينا الآن فإن عدد البعثات الخارجية تغطي إلى أربعة آلاف طالب كحد أقصى'.

وبشأن اجتماع لجنة (الميزانيات) البرلمانية الخاص بالميزانيات المرفوضة منها ميزانية (معهد الأبحاث) قال انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لدراسة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة عن المعهد واتخاذ اجراءات جدية لمعالجة جميع التوصيات ومن ثم ترفع تقريرها إلى ديوان المحاسبة للتأكد من تلك الاجراءات.