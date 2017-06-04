واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان

انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الصين في ملف حقوق الإنسان تزامنا مع الذكرى الثامنة والعشرين لقمع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في ساحة تيان انمين في بكين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن 'الولايات المتحدة تعتبر أن حماية حقوق الإنسان واجب أساسي لكل الدول ونحن نحث الحكومة الصينية على احترام الحقوق العالمية والحريات الأساسية لجميع مواطنيها'.

وتذكر الدبلوماسية الأميركية في 4 حزيران/يونيو من كل عام بقمع السلطات الصينية للمتظاهرين في 4 حزيران/يونيو 1989.

والذكرى الـ28 هي الأولى خلال حكم إدارة ترامب التي تتهمها المعارضة الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني بعدم ادراج ملف حقوق الإنسان ضمن اولويات السياسة الخارجية الاميركية.

ودعت الخارجية الأميركية 'الصين مجددا الى إصدار حصيلة رسمية باولئك الذين قتلوا او اعتقلوا او اختفى اثرهم في احداث 4 حزيران/يونيو 1989'،

'نصحتها بالكف عن مضايقة الأسر التي تسعى الى تعويضات وبإطلاق سراح السجناء احتراما لذكرى تيان انمين'.

وتجري القوتان العالميتان 'حوارا استراتيجيا واقتصاديا' بحدود حزيران/يونيو من كل عام منذ نحو عقد.

لكن موعد الجولة المقبلة في واشنطن لم يعلن بعد رسميا.