وجهة مفاجئة لفرناندو توريس

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد أن مهاجم أتلتيكو مدريد فرناندو توريس قريب من الانتقال إلى نادي كروز أزول المكسيكي.

في الموسم الماضي، كان المهاجم السابق لتشيلسي، وليفربول قد لعب 44 مباراة لـ أتلتيكو مدريد، وسجل 10 أهداف و أعطى ستة مباريات حاسمة.

توريس تحت عقد مع الروخي بلانكوس حتى عام 2018، إلا أن مدرب كروز أزول باكو باكو خيميز يرى في مواطنه خيار مناسب لتعزيز خط هجوم الفريق.

النادي المكسيكي على استعداد لتقديم عرض مغري لتوريس، وسيفتح المفاوضات مع اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

وستكون الصفقة معقدة حيث أن أتلتيكو مدريد قد لا يرغب في التفريط في اللاعب في ظل عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.