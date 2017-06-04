الإمارات تواجه لاوس وديًا استعدادًا لتصفيات مونديال 2018

يواجه 'الأبيض' الإماراتي لكرة القدم منتخب لاوس، في مباراة ودية دولية، الأربعاء المقبل، في إطار معسكر حالي في ماليزيا، استعداداً لمواجهة تايلاند؛ وذلك بعد اعتذار المنتخب اللبناني عن اللقاء الودي.

ويحل منتخب الإمارات ضيفاً على نظيره التايلاندي، في الـ13 من يونيو/حزيران الجاري، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا، صيف العام المقبل.

ولجأ 'الأبيض' الإماراتي إلى منتخب لاوس من أجل مواجهته ودياً، بعد اعتذار المنتخب اللبناني عن اللقاء الكروي.

وفي الـ11 من مايو/أيار الحالي، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرّب الأرجنتيني باوزا لقيادة 'الأبيض'، خلفاً للمستقيل مهدي علي، عقب تعرّض الإمارات لهزيمتين متتاليتين في الجولتين السادسة والسابعة بالتصفيات الآسيوية 'المونديالية'؛ أمام اليابان وأستراليا على الترتيب.

ويأمل باوزا من خلال ودية الأربعاء التعرف على كل القدرات الخاصة للاعبيه، والجاهزية البدنية، مع رسم ملامح التشكيلة الرئيسية أمام تايلاند.