البحرين تكشف 'مخترق' حساب وزير الخارجية على تويتر

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، أن مخترق حساب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على 'تويتر'، هو أحد 'العناصر الإرهابية' المطلوب أمنياً والهارب حالياً خارج البلاد، والمسقطة جنسيته في وقت سابق.

ونقل موقع الداخلية البحرينية عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، قوله إنه 'في إطار عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، انطلاقاً من واجباتها القانونية، فقد تبين تعرض الحساب الشخصي لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لعملية اختراق'.

وأشار إلى أن 'أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها في هذا الشأن، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطه في هذه العملية وهو أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنياً، والهارب حالياً خارج البلاد والمسقطة جنسيته في وقت سابق'.

وفي وقت سابق من السبت، نشر قراصنة تغريدات وصوراً ومقاطع فيديو تهاجم المملكة العربية السعودية والبحرين، وتسيء إليهما، وتتوعّدهما بالثأر، كما نشروا سلسلة تغريدات معادية للبحرين ولشخص الوزير.

وبدأت عملية الاختراق بظهور تغريدة غير طبيعية في حساب الوزير البحريني، عند الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي للبحرين، حيث تم نشر آخر 13 تغريدة خلال نحو ساعة، تضمَّن بعضها فيديو.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أكّدت اختراق الحساب الرسمي لوزيرها، ونشرت على صفحتها الرسمية منشوراً قالت فيه: 'تُبيّن الوزارة أنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، يرجى أخذ العلم والحذر'.

لكن وزير الخارجية عاد بعد ساعات لينشر نبأ استعادة الحساب على صفحته نفسها، جاء فيه: 'الحمد لله تم استرجاع الحساب، شكراً لجهودكم أصدقائي الأعزاء في إبلاغ تويتر، جزاكم الله خيراً'.