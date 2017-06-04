ريال مدريد يعرض رودريجيز على مانشستر يونايتد

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد عرض اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز على مانشستر يونايتد وذلك للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة الفريق الملكي قد عرضت على الشياطين الحمر التوقيع مع قائد المنتخب الكولومبي وذلك بعد رغبته في التخلص منه.

وأضافت الشبكة الإنجليزية الشهيرة أن ريال مدريد سيوافق على بيع خاميس إلى قلعة الأولد ترافورد مقابل الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن خاميس لا يعيش أفضل أيامه وذلك بعد استبعاد المدرب زين الدين زيدان له في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.