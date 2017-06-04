وزير التجارة: نراقب الأسعار.. وإحالة المتلاعب إلى النيابة

جدد وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان تأكيده على ان الوزارة لن تسمح بالزيادات المصطنعة على اسعار السلع وستظل مراقبة ومتابعة عبر قطاعاتها المختلفةً لجميع السلع.

واشار الروضان في تصريح صحفي خلال الجولة التي قام بها على عدد من الجمعيات التعاونية في الدائرة الخامسة الى ان الوزارة عبر قطاع الرقابة شكل فرق في كل محافظة وفرق طوارىء على مدار الساعة لمتابعة السلع وكشف الغش التجاري والتدقيق في هذا الجانب.

ولفت الى ان فرق التفتيش منتشرة وموجودة وفي كل الأوقات خلال شهر رمضان المبارك واي محاولة للغش التجاري او التلاعب في الاسعار ستكون تلك الفرق بالمرصاد لهم وستحال اي شركة الى النيابة العامة.

وكشف الروضان ان الربط الالكتروني مع سوق الخضار سيكون قريبا جدا وتفعيل الربط الآلي للبيانات الأساسية للرخص التجارية.

واكد ان الجولات التفقدية للجمعيات والاسواق المركزية ستكون بصفة مستمرة للوقوف على اسعار السلع والتزام الشركات بها وعدم الحياد عنها وسنظل العين المتابعة للمواطن والمقيم من اي محاولة استغلال.