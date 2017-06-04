السالمية يحسم ملف 'حمادة' الأسبوع المقبل

ستحسم إدارة نادي السالمية بقاء أو رحيل مدرب الفريق الأول عبدالعزيز حمادة في اجتماعها الذي يعقد الأسبوع المقبل.

وكان السماوي قد تعاقد مع حمادة شهر فبراير الماضي بعد استقالة المدرب محمد دهيليس، وذكرت مصادر أن نسبة بقاء حمادة كبيرة في ظل التوافق ما بين الادارة والمدرب.

ونفى مصدر في النادي نية السالمية التعاقد مع اي لاعب في الوقت الحالي، مؤكداً ان ملف اللاعبين سيفتح أيضا خلال اجتماع ادارة النادي، ومنها مصير المعارين من الاندية الاخرى.

وحول المحترفين، تم تأكيد بقاء عدي الصيفي مع الفريق، بينما سيتم تقييم تجربة المحترف الآخر صالح راتب الذي انتقل الى الفريق على سبيل الاعارة من نادي الوحدات الاردني منتصف الموسم الماضي، أما ضم محترفين جدد فالأمر سيبقى معلقاً حتى شهر اغسطس المقبل، حيث سيتم فتح ملفات المحترفين لاختيار الانسب والافضل فيما بينهم من خلال الجهاز الفني.

وكان السالمية احتل الترتيب الخامس في دوري فيفا الموسم المنقضي.

ستحسم إدارة نادي السالمية بقاء أو رحيل مدرب الفريق الاول عبدالعزيز حمادة في اجتماعها الذي يعقد الأسبوع المقبل.

وكان السماوي قد تعاقد مع حمادة شهر فبراير الماضي بعد استقالة المدرب محمد دهيليس،

وذكرت مصادر أن نسبة بقاء حمادة كبيرة في ظل التوافق ما بين الادارة والمدرب.

من جانبه، نفى مصدر في النادي نية السالمية التعاقد مع اي لاعب في الوقت الحالي، مؤكداً ان ملف اللاعبين سيفتح أيضا خلال اجتماع ادارة النادي، ومنها مصير المعارين من الاندية الاخرى.

وحول المحترفين، تم تأكيد بقاء عدي الصيفي مع الفريق، بينما سيتم تقييم تجربة المحترف الآخر صالح راتب الذي انتقل الى الفريق على سبيل الاعارة من نادي الوحدات الاردني منتصف الموسم الماضي، أما ضم محترفين جدد فالأمر سيبقى معلقاً حتى شهر اغسطس المقبل، حيث سيتم فتح ملفات المحترفين لاختيار الانسب والافضل فيما بينهم من خلال الجهاز الفني.

وكان السالمية احتل الترتيب الخامس في دوري فيفا الموسم المنقضي.