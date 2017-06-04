مواجهة نارية في ربع نهائي رولان جاروس

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميًا، مسيرته القوية للدفاع عن لقبه في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة)، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بعدما اكتسح اليوم منافسه الإسباني، ألبرت راموس، في ثمن النهائي، بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 7-6 (7-5) و6-1 و6-1.

واحتاج اللاعب الصربي لساعتين و27 دقيقة من أجل تحقيق فوزه الرابع على راموس، والثاني هذا العام، والتأهل لدور الثمانية.

وسيواجه ديوكوفيتش اختبارًا قويًا أمام النمساوي الشاب، دومينيك ثيم، الذي تأهل على حساب الأرجنتيني أوراثيو ثيبايوس بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6-1 و6-3 و6-1، في مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة.