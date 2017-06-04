الجبير: التعاون بين مصر والسعودية قوي ونعمل سويا لمواجهة الإرهاب

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن القمة العربية الإسلامية الأمريكية تاريخية ونتج عنها إطلاق مركز عالمي لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة والرياض حريصتان على مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن التعاون بين مصر والسعودية قوى جدا وقائم، والبلدان يعملان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما.

بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن التعاون بين مصر والسعودية قوى ومستمر على المستوى الأمنى والعسكرى لحماية الشعوب العربية من الإرهاب، مؤكدا وجود توافق للعمل برؤية شاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.