العبادي: القوات العراقية لن تقاتل خارج الحدود

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد ان بلاده حريصة على التعاون مع الاخرين في محاربة الارهاب مؤكدا ان القوات العراقية لن تشارك بمعارك خارج الحدود.

وقال العبادي خلال لقائه بمجموعة من رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني العراقيين ان بلاده 'قطعت شوطا كبيرا من الانتصارات على التنظيمات الارهابية وانها على ابواب النصر النهائي عليها'.

واضاف انه لا يريد للقوات العراقية ان تشارك بالقتال خارج الحدود مؤكدا في الوقت نفسه حرص العراق على التعاون مع الاخرين من اجل محاربة الارهاب.

واوضح ان 'القوات العراقية قضت على الارهاب عسكريا .. لكن سيبقى التحدي الامني والفكري والعملي الواقعي' داعيا رجال الدين الى التوعية من مخاطر التطرف والفكر الارهابي.

يذكر ان القوات العراقية نجحت بالوصول الى الحدود العراقية السورية من جهة الموصل شمالي العراق لاول مرة منذ اكثر من عامين.

وتخطط القيادات العسكرية العراقية الى النزول جنوبا لمسك كامل الحدود المشتركة مع سورية والتي كانت معبرا لتسلل المجاميع الارهابية بين البلدين بعد فقدان السيطرة عليها من الجانبين خلال السنوات الماضية.(