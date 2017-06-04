الصبيح: دعم عربي للقضايا المشتركة أمام مؤتمر 'العمل الدولية'

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الاحد وجود دعم عربي واضح في القضايا ذات الصلة بأعمال المؤتمر السنوي ال106 لمنظمة العمل الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسها لأعمال الاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي تنطلق اعماله غدا الاثنين وتستمر حتى ال16 منه.

وقالت الصبيح ان هناك اجماع عربي على ضرورة دعم ملف عمال فلسطين امام مؤتمر منظمة العمل الدولية لاسيما في ضوء المعاناة التي يتسبب فيها الاحتلال الاسرائيلي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني على حد سواء.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود والمسائل الإجرائية ومنها انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017/2020 كما شكرت بدورها اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) لما يقومون به من جهد لدعم العمل والعمال في العالم العربي.

يذكر ان مؤتمر العمل الدولي هو اعلى هيئة لصنع القرار في منظمة العمل الدولية وعادة ما تجتمع في شهر يونيو من كل عام وتضم (187) دولة كأعضاء في المنظمة.