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5/6/2017 1:48:23 AM

ليستر سيتي يحدد بديل رياض محرز


5/6/2017  وكالات  12:03:44 AM
ليستر سيتي يحدد بديل رياض محرز
رياض محرز

يخطط نادي ليستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع الأيسلندي جيلفي سيجوردسون صانع ألعاب فريق سوانزي سيتي الويلزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويقدم سيجوردسون مستويات مميزة مع فريقه الويلزي الذي يلعب بالبريمير ليج، بعد تسجيله عشرة أهداف خلال 37 مباراة، بالإضافة لصناعته العديد من الأهداف.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن ليستر سيتي يضع اللاعب سيجوردسون كهدف مهم له في سوق الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل الجزائري رياض محرز.

وكان نجم ليستر سيتي محرز قد أعلن بشكل رسمي عن رغبته في الرحيل هذا الصيف من أجل خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن ليستر سيتي سيلاقي منافسة كبيرة على ضمه بعد اهتمام ناديا إيفرتون وتوتنهام بالظفر بخدماته، ومبلغ 30 مليون إسترليني قد يكون كافياً لإقناع سوانزي سيتي بالاستغناء عن اللاعب.



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