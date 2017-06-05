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5/6/2017 1:48:28 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- الأمير: جنودنا جاهزون لكل الظروف.. الحكومة تتعهد: لا زيادة على كهرباء «الخاص»..15 جمعية تعاونية «تشفط» المستفيدين من التموين.. حجب الترقيات والمكافآت عن المخالفين لقواعد الإجازات


5/6/2017  الآن - صحف محلية  12:07:26 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- الأمير: جنودنا ...
من الجريدة

الجريدة

الأمير: جنودنا جاهزون لكل الظروف

 دهس وذبح على «لندن بريدج»

 خامنئي «يصالح» رئيسي ولا يهدئ قلق الأصوليين

 الانباء

الحكومة تتعهد: لا زيادة على كهرباء «الخاص»

 عطلة عيد الفطر 5 أو 9 أيام

 الراي

الحكومة تتريث في «القرارات الشعبية»: الأفضل تأجيلها إلى الدور المقبل

 15 جمعية تعاونية «تشفط» المستفيدين من التموين

 8 دقائق هزت بريطانيا

 النهار

حجب الترقيات والمكافآت عن المخالفين لقواعد الإجازات

 سمو الأمير: الأعمال الإرهابية تنافي الشرائع والقيم الإنسانية

 


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