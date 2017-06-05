وزير التجارة: إطلاق تراخيص العمل المنزلية الأسبوع المقبل

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان اليوم الاحد ان الوزارة ستطلق التراخيص الحرة (تراخيص العمل المنزلية) الأسبوع المقبل بعد التوقيع على القرار يوم الخميس لتدخل حيز التطبيق في القريب العاجل.

واضاف الوزير الروضان في تصريح للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية السنوية لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها انه سيكون هناك الكثير من القرارات الاقتصادية المختلفة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا مشيرا الى ان تلك القرارات ستصب في صالح الاقتصاد الكويتي.

وردا على سؤال اكد الروضان أهمية الجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة على الاسواق المحلية والجمعيات التعاونية بهدف مراقبة اسعار السلع وحماية المستهلك من اي زيادة مصطنعة.

واكد انه بالرغم من ضبط بعض المخالفات في عدد من الاسواق المركزية فان معظمها ملتزم بالقوانين واللوائح.