'العبدالرزاق' يحقق المركز الأول في بطولة العالم للدراجات المائية

حقق المتسابق الكويتي وبطل العالم يوسف العبدالرزاق اليوم الأحد المركز الاول في الجولة الاولى من بطولة العالم للدراجات المائية والتي اقيمت في مدينة (بورتو سيسيريو) الايطالية.

وأوضح العبدالرزاق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الجولة التي اختتمت اليوم هي الاولى من اصل ست جولات تشكل بطولة العالم مشيرا الى ان الجولة الثانية ستقام بعد اسبوع في مدينة (فيستي) الإيطالية.

واعرب عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الجديد حيث تم عزف النشيد الوطني ورفع علم الكويت على منصات التتويج معتبرا ان هذا هو الهدف الذي يتمنى كل رياضي تحقيقه كما انه يعتبر خطوة كبيرة للمحافظة على اللقب العالمي.

واشاد بالمساندة الحكومية المتمثلة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بالاضافة الى رعاية القطاع الخاص من خلال كل من شركة (زين للاتصالات) و(بيت التمويل الكويتي) و(شركة الكيبلات) و(كوازاكي الكويت).

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق حقق لقب بطل العالم 8 مرات على مستوى كبار المحترفين في الدراجات المائية اضافة الى ذهبية أولمبياد الشواطئ الآسيوية عام 2010 في سلطنة عمان.