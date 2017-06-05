البحرين والسعودية والإمارات ومصر اتهموها باتخاذ مواقف معادية

في بيانات رسمية متتالية، اعلنت كلا من البحرين والسعودية والإمارات ومصر على التوالي قطع كافة علاقاتهم مع دولة قطر، استناد لما سموه 'بدعمها للإرهاب' وتدخلها بالشؤون الداخلية للدول واتخاذها مواقف معادية، وفقا لتلك البيانات.

وتضمنت البيانات، سحب تلك الدول لبعثاتها البلوماسية وامهال نظيرتها القطرية بسحب بعثتها، وغلق كافة الأجواء برا وبحرا وجوا أمام الدوحة ومنع مواطنيها من السفر إلى الدوحة، وكذلك منع المواطنين القطريين من الدخول إليها ومطالبة من هم من القطريين داخل بلدانهم بالمغادرة.

ومن جهتها، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ما ذكرته أنها 'ممارساتها التي تعزز الإرهاب ، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش ، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب'.