مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 10 جهات حكومية

وافق مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لكل من مؤسسة الرعاية السكنية ومجلس الأمة والإدارة العامة للإطفاء وهيئة القرآن وهيئة الطرق والهيئة العامة للشباب وجامعة الكويت وأحالها إلى الحكومة.

كما وافق مجلس الأمة في جلسته على مشروعي قانونين في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية (2017-2018) وآخر في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية (2015-2016).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون ربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا.

في حين جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية (2015-2016) بموافقة 33 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 47 عضوا.

ووافق مجلس الامة على ميزانية الهيئة العامة لذوي الاعاقة وأحالها إلى الحكومة.. ورفض الحساب الختامي لها.