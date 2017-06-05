إيطاليا تنقذ 510 مهاجرين بالبحر المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي، الأحد، إنه أنقذ 510 مهاجرين غير شرعيين كانوا قادمين عبر البحر المتوسط.

وأوضحت إدارة الخفر، في بيان نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي، أنه 'تم خلال الساعات الـ48 الماضية إنقاذ 510 مهاجرين غير شرعيين تقطعت بهم السبل في عرض البحر المتوسط'.

ووفق البيان 'فقد تم، السبت، إنقاذ 121 شخصاً كانوا على متن قارب مطاطي وسط المتوسط، كان معهم 4 جثث'.

وتابع أنه 'تم، الأحد، إنقاذ 389 شخصاً كانوا على متن زوارق صغيرة متهالكة، وذلك خلال عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليبيا'.

وأشار البيان إلى أن 'سفناً تابعة لخفر السواحل (الإيطالي) ومنظمتي أوبن أرمز وسيف ذا تشيلدرين، شاركت في عمليات الإنقاذ والإغاثة'.

ولم يذكر البيان جنسيات المهاجرين، إلا أنه أشار إلى أن بينهم العديد من الأطفال.