الهند: مصرع 22 شخصا حرقا بعد اندلاع النيران في حافلة

لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم حرقا، في الهند، بعد اندلاع النيران في حافلة كانوا يستقلونها، نتيجة لاصطدامها بشاحنة.

ووقع الحادث ليلة الأحد 5 يونيو، قرب مدينة باريلي فى ولاية 'أوتار براديش' شمال الهند، حيث أدى تصادم الحافلة، التي كانت تقل 37 راكبا، بالشاحنة إلى انفجار خزان الوقود فيها. وكان معظم الركاب نائمين لحظة الاصطدام ولم يستطيعوا الهروب من الحافلة المحترقة.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، ولكن كمية الوقود الكبيرة التي كانت في خزانات الحافلة أخرت إخماد الحريق. وذكر الأطباء أن جثث الأشخاص احترقت لدرجة يصعب التعرف على أصحابها.

ويتم الآن تحديد سبب الحادث، بينما تشير المعطيات الأولوية إلى أن الحافلة المحترقة خرجت في الاتجاه المعاكس.