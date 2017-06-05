مقتل 'سويدية' في تصادم مقابل الصباحية

تسبب حادث مروري وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة الصباحية بوفاة وافدة سويدية، لفظت أنفاسها في موقع الحادث، فيما أصيبت مواطنة كانت في مركبة أخرى.

وفي التفاصيل، فإن مواطنا يسكن بالصباحية أبلغ العمليات بأنه خلال سيره في الطريق السريع مقابل ناد صحي شهير شاهد مركبة يابانية تنحرف إلى اليمين، مما أدى إلى اصطدامها بحاجز أسمنتي.

وأضاف المواطن أنه تبين أن المركبة تقودها سويدية وقدم اسمها وبياناتها.

وذكر مصدر أمني أن المجني عليها توفيت فيما أصيبت مرافقتها بإصابات خطيرة ونقلت إلى أحد المستشفيات لإسعافها، وأمر وكيل النيابة برفع الجثة.