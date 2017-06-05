الجيش العراقي يلاحق 'داعش' بمحافظة ديالي شرق البلاد

أطلق العراق عملية عسكرية، الاثنين، لملاحقة مسلحي تنظيم الدولة في محافظة ديالى شرقي البلاد، بناء على معلومات استخبارية بعودة التنظيم إلى المنطقة التي طرد منها عام 2015.

النقيب في الشرطة العراقية، حبيب الشمري، قال: إن 'قوة مشتركة من الجيش، ضمن قيادة عمليات دجلة، وقوات من الشرطة، بدأت صباحاً بعملية عسكرية بمناطق الأسود والحديد والكساسبة والأملاك، شمال شرقي محافظة ديالى لملاحقة مسلحي داعش'.

وأوضح لوكالة الأناضول أن 'العملية العسكرية جاءت بعد الحصول على معلومات استخبارية، تشير إلى أن التنظيم بدأ بنقل أسلحة وعتاد إلى البساتين في هذه المناطق، لتنفيذ هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية'.

وأشار الشمري إلى أن 'مجموعة من مسلحي داعش هاجموا القوات العراقية لعرقلة الحملة العسكرية، لكنها صدت الهجوم وتمكنت من قتل انتحاري، وتلاحق بقية المسلحين'.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة سيطر عام 2014، على مناطق واسعة في محافظة ديالى شمالي شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من استعادة جميع المناطق قبل نهاية عام 2015.

وخسر التنظيم مساحات واسعة من الأراضي سيطر عليها قبل أكثر من عامين، ويواجه منذ أكتوبر الماضي، أكبر حملة عراقية لاستعادة مدينة الموصل، وهي آخر معاقل التنظيم الرئيسية في العراق.