مخالفة 16 بقالة بالسكن الخاص في سعد العبدالله

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام اللجنة الرباعية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي ترأسها ممثل بلدية الكويت زيد العنزي بالتعاون مع فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة واسعة النطاق على البقالات داخل السكن الخاص بمنطقة سعد العبدالله.

وأشارت الإدارة إلى أن الحملة التي نفذتها اللجنة أسفرت عن ضبط 16 بقالة داخل السكن الخاص إلى جانب توجيه عدة إنذارات وفقا للمادة 25 بقانون 2009/ 26، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات بسكن العزاب.

وأكدت الإدارة أنه تم ضبط 21 عاملا مخالفا لشؤون العمل، وعلى الفور تم تسليمهم لمباحث الهجرة والقوى العاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أنه تم رفع 3 دراجات نارية وإرسالها إلى موقع حجز البلدية كانت تستغل في التوصيل.