'ولائم الإفطار' يقدم 19 ألف وجبة بتكلفة 700 ألف دينار

قال بيت الزكاة، اليوم الاثنين، إن مشروع ولائم الافطار المحلي يقدم 19 الف وجبة افطار بتكلفة تقدر بـ 700 الف دينار تبرعا من أهل الكويت بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.

وأضاف مدير المشروع في بيت الزكاة عايد المطيري في تصريح لـ «كونا»، ان هذا المشروع يعد من اكبر المشاريع التي ينفذها بيت الزكاة هذا العام اذ يغطي ما يقارب 200 مسجدا وموقعا في جميع محافظات الكويت.

وذكر ان المشروع عبارة عن تقديم الطعام للصائمين عبر وجبة تحوي مواد غذائية متكاملة وفق أحدث الاشتراطات الخاصة بالأغذية السليمة التي حددتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

ولفت الى ان تنفيذ مشروع ولائم الإفطار المحلي يعبر عن حب الكويتيين للخير وحرصهم على مد يد العون للمستحقين داخل البلاد خاصة في شهر رمضان المبارك وامتداد لجهود أهل الخير من الآباء والأجداد الذين كانوا يحرصون على إقامة ولائم الإفطار في بيوت الله.

ودعا المطيري المحسنين والمحسنات من المواطنين والمقيمين الى التبرع للمشروع إذ تصل تكلفة الفرد الواحد طيلة شهر رمضان المبارك نحو 100 دولار لمن لديهم الرغبة بتوفير طعام الإفطار للصائم طوال شهر كامل.

وأوضح ان بيت الزكاة على استعداد لتسلم التبرعات عبر صالات استقبال المتبرعين في مقره الرئيس في منطقة الوزارات بجنوب السرة أو في أحد فروعه أو عن طريق مراكزه الايرادية المتاحة في مختلف مناطق الكويت بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية أو عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.