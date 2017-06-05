ريال مدريد يحتفل بلقب الأبطال في مقر الحكومة الإسبانية

قدم نادي ريال مدريد كأس بطولة دوري أبطال أوروبا إلى السلطات السياسية للعاصمة الإسبانية مدريد، كما احتفل لاعبو الفريق داخل مقر الحكومة المدريدية مرة أخرى، عقب احتفالهم بلقب الدوري المحلي في نفس المكان قبل بضعة أيام.

وقال قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر الحكومة الإقليمية لمدينة مدريد: «تعهدنا بالعودة وها نحن نعود، نحن فخورون بمشاركة هذا اللقب مع شعب مدريد، إنه يوم مميز بعد أن حققنا الثنائية (الدوري ودوري الأبطال) بعد عدة سنوات، نحن نشعر بطعمها بشكل مختلف، نشعر بالفخر كوننا جزءاً من هذا الفريق».

وأهدت كريستينا سيفوينتيس، رئيسة مقاطعة مدريد، درع تذكاري لرئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، الذي أهداها بدوره نسخة مقلدة من كأس البطولة الأوروبية.

وقال بيريز في خطابه خلال الاحتفال: «ريال مدريد صنع التاريخ مجدداً، والبعض يصف هذا بأنه إنجاز مذهل، لكن هذا ما نفعله وهذا ما نحن عليه، إنه ناد يبحث دائماً عن الانتصار.. حققنا الكأس الأوروبية الـ12 بفضل موهبة وتضحية واحترام فريق ساحر».

ووصف بيريز لاعبي ريال مدريد ومدربهم الفرنسي زين الدين زيدان بأنهم الأفضل في العالم. واستطرد متحدثاً عن المدرب الفرنسي، حيث قال: «إنه أحد أساطير ريال مدريد، وأظهر بتواضع ذكائه ومعرفته، أرغب في التعبير عن الامتنان له ولجميع المدربين على هذا العمل وأرغب في الإشارة بشكل خاص إلى قائدنا سيرجيو راموس، أول قائد يرفع كأس دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين».