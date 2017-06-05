مصر: ضبط 9 آلاف صنف دواء مغشوش ومهرب ومحظور بيعه

شنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، حملة مكبرة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الحملة أسفرت عن ضبط 9 آلاف دواء مغشوش ومهرب ومحظور بيعه، وذلك خلال مايو الماضي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، قيام التفتيش الصيدلي بحملة مع ضباط مكافحة المخدرات بمحافظة القاهرة بالمرور على صيدلية بمدينة نصر بها كميات من أشرطة تامول إكس أقراص مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومدرج على القسم الثاني من الجدول رقم «1» الملحق بقانون المخدرات وغير مصرح بتداوله بالسوق المحلية.

وأشارت إلى ضبط أدوية جدول ثان مؤثرات نفسية بدون فواتير، وقد تحرر محضر بالواقعة قيد برقم 296868 جنايات قسم مدينة نصر ثان لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.