مستوى التضخم بالكويت يستقر عند 2.6 % في أبريل الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان مستوى التضخم في أبريل 2017 استقر للشهر الثاني على التوالي عند 6ر2 في المئة وهو ادنى من مستواه في ابريل العام الماضي حيث سجل 9ر2 في المئة.

واضاف في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن (التضخم خلال أبريل 2017) ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة بلغ 3ر144 نقطة في أبريل اذ يلاحظ استقرار مستويات الرقم القياسي منذ بداية العام الحالي.

وذكر ان الارتفاع في الرقم القياسي يأتي لأسعار مجموعة النقل كأعلى ارتفاع بين المكونات الرئيسية حيث فاق 12 في المئة ثم في مكون الفنادق والمطاعم الذي سجل 5ر4 في المئة ومكون خدمات السكن الذي سجل ارتفاعا قدره 3ر4 في المئة.

واشار الى ان الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة حافظ على زيادته بنسبة 9ر2 في المئة فيما سجل التضخم لمجموعتي الصحة والتعليم 9ر1 في المئة و2ر1 في المئة على التوالي في حين انخفضت مستويات الأسعار في مجموعة الكساء بنسبة 1 في المئة وفي مكون الغذاء 2ر0 في المئة.

وبين ان الرقم القياسي للأسعار في كافة المجموعات الرئيسية الخمس في أبريل ارتفع عن نفس الشهر من العام الماضي وكانت مجموعة النقل والمواصلات أعلاها زيادة مسجلة 6ر6 في المئة تلتها مجموعة الأنشطة والترفيه مرتفعة بنسبة4ر2 في المئة ثم مجموعة المفروشات والسلع بنسبة 5ر1 في المئة ومجموعة الصحة والتعليم بنسبة 4ر1 في المئة وأخيرا مجموعة الأغذية والمشروبات مرتفعة بنسبة 1 في المئة.

وذكر ان الرقم القياسي لمعظم المجموعات الرئيسية بنهاية أبريل الماضي استقر عند مستواه في الشهر السابق له باستثناء مجموعة المفروشات والسلع المتنوعة التي سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 2ر0 في المئة.

واضاف ان مستويات اسعار المجموعة الرئيسية الأولى التي تضم خدمات المسكن والسلع الغذائية الملبوسات زادت بنسبة 1 في المئة في أبريل على أساس سنوي فيما يسير الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثانية التي تضم المفروشات المنزلية والخدمات المتنوعة في اتجاه تصاعدي بشكل نسبي نظرا لاستقرار ملحوظ في مستويات أسعار مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة.

وذكر ان المجموعة الثالثة التى تضم خدمات النقل والمواصلات والاتصالات استقرت عند المستويات المرتفعة وتسير تصاعديا بارتفاع نسبته 6ر6 في المئة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي فيما يسير الرقم القياسي للمجموعة الرابعة وتضم السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم بشكل تصاعدى مع تغير شهري طفيف لمستويات أسعارها مع ارتفاع نسبته 4ر2 في المئة.

وبين ان المجموعة الخامسة تلبي حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم مازالت الأسعار في هذه المجموعة تسجل زيادات طفيفة على أساس شهري حيث ارتفعت بأقل من 1ر0 في المئة في أبريل وهي ثاني المجموعات فقط التي تسجل ارتفاعا شهريا.