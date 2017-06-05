ترامب يسعى لفرض حظر أكثر تشددا على السفر لأمريكا

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الى تطبيق 'صيغة أكثر تشددا' من قراره بحظر السفر الى الولايات المتحدة وعقد جلسة استماع سريعة امام المحكمة العليا للنظر في ذلك.

وفي سلسلة من تغريداته الصباحية قال ترامب أن بلاده تطبق عملية 'تدقيق مشدد' للقادمين الى البلاد لأسباب أمنية.

وكتب في تغريدة 'كان يجب على وزارة العدل التمسك بحظر السفر الأصلي وليس الصيغة المخففة التي تراعي الحساسيات التي قدمتها الى المحكمة العليا'.

وأضاف 'وزارة العدل يجب أن تطلب جلسة استماع سريعة لحظر السفر الذي تم تخفيفه وطرح أمام المحكمة العليا'.

وتابع 'في أي حال نحن نجري تدقيقاً مشدداً للقادمين الى الولايات المتحدة بشكل يساعد على الحفاظ على سلامة بلادنا. المحاكم بطيئة ومسيسة'.

وفي خطوة نادرة الجمعة سرّعت المحكمة العليا دراسة القضية وأمرت اتحاد الحريات المدني الاميركي الذي يمثل المتظلمين بالرد بحلول 12 يونيو على طلب إدارة ترامب دراسة الحالة في المحكمة.

وفور حصولها على الرد يمكن للمحكمة العليا اصدار حكم سريع حول ما إذا كانت ستنظر في القضية.

وجاء أمر المحكمة غداة طلب ادارة ترامب منها اعادة العمل بالحظر الموقت على القادمين من ست دول غالبية سكانها من المسلمين.

وكان ترامب اصدر أول حظر على السفر بمرسوم تنفيذي في يناير إلا أن المحاكم أوقفته بسرعة. وكان الأمر يحظر على مواطني سبع دول دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً كما يعلق برنامج اللجوء مدة 120 يوما.

وفي مارس اصدر ترامب حظرا معدلا على السفر يهدف الى معالجة المخاوف التي أثارها القضاة الفدراليون وتم شطب العراق من القائمة كما الغي الحظر الدائم على وصول اللاجئين السوريين الى البلاد.

إلا أن هذا الحظر لقي انتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين وولايات أميركية.

وفي تغريدته أصر ترامب على وصف الاجراء بأنه 'حظر سفر'.

وقال 'يستطيع الناس والمحامون والمحاكم أن يسموه ما يشاؤون، ولكنني أسميه ما يجب أن نسميه وما هو في حقيقته وهو حظر السفر'.