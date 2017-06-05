مقتل 38 شخصًا في اشتباكات قبلية بجنوب السودان

ذكر مسؤول محلي في جنوب السودان، الإثنين، أن 38 شخصًا على الأقل قتلوا إثر اشتباكات وقعت بين قبيلتين في شمال غرب البلاد.

واشتبكت عشيرتا أبوك وأجوك بسبب نزاعات حدودية وأراضٍ للرعي ومراكز لتوزيع المياه، في بلدة جوجريال، مسقط رأس الرئيس سلفا كير، بحسب ما قاله أجوث ميل، نائب حاكم ولاية جوجريال، حيث تقع البلدة التي تحمل نفس الاسم، لوكالة الأنباء الألمانية.

وأصيب نحو 35 آخرين أثناء الاشتباكات، وتلقوا العلاج في المستشفيات القريبة، بحسب ميل.

وكان الصراع العسكري اجتاح جنوب السودان عندما تصاعد الانقسام بين سلفا كير ونائبه السابق، ريك مشار، في ديسمبر من عام 2013.

وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد نحو 8. 3 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.