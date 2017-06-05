وفيات اليوم الاثنين 5 يونيو 2017

• منيرة ناصر جاسم الرمضان، زوجة: ابراهيم أحمد الكندري، 41 عاما، (شيعت)، الرجال: الرحاب، ق1، ش25، م23، تلفون: 98917888، النساء: الشهداء، ق5، ش505، م29

• رمضان حسن محمد القطان، 64 عاما، (شيع)، الرجال: الشامية، ق8، ش85، م1، تلفون: 99005115، النساء: الزهراء، ق2، ش204، م7، تلفون: 25241331

• عبدالرحمن مبارك محمد الحيدر، 64 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الحيدر، ق2، ش26، م29، مقابل الدائري الرابع، تلفون: 90090096-99999060، النساء: القصور، ق2، ش15، م42، تلفون: 99006668

• حامد السيد محمد السيد صالح الرفاعي، 95 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الرفاعي، الشامية، ق6، ش62، م18، تلفون: 94011005-66837769، النساء: المنصورية، ق1، ج15، م2، تلفون: 97333160

• حليمة ملا جمعة الياقوت، أرملة: جمعة مرزوق صالح، 76 عاما، (شيعت)، الرجال: القيروان، ق2، ش222، م19، تلفون: 98069889، النساء: مبارك الكبير، ق8، ش30، م20

• غنيمة عبدالله عبدالعزيز بو عباس، 72 عاما، (شيعت)، الرجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، تلفون: 90005333-66523990، النساء: القادسية، ق8، ش86، م11، تلفون: 66001498

• شيخة جاسم محمد، أرملة: بدر عبدالهادي الزيادي، 83 عاما، (شيعت)، الرجال: الشامية، ق1، ش حمد الحميضي، م15، تلفون: 99023239-99543057، النساء: الروضة، ق2، ش24، م31، تلفون: 97582866-97906325

«إنا لله وإنا إليه راجعون»