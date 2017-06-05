سقوط ضحايا إطلاق إثر إطلاق نار بولاية أورلاندو الأمريكية

أسفر حادث إطلاق نار، الاثنين، عن سقوط عدد كبير من الضحايا بمدينة أورلاندو الأمريكية.
وقال مكتب شرطة المدينة، في تغريدة عبر 'تويتر': 'موظفو مكتب الشريف يعملون في مكان الحادث، والوضع تحت السيطرة. هناك الكثير من الضحايا. الشريف سيدلي بمعلومات لدى أول امكانية'.
ووقع الحادث في منطقة صناعية عن طريق فورسيث، وفقا لما ذكره مكتب الشرطة.
وأكدت الشرطة أن الهدوء خيم على المكان الذي أطلقت فيه النيران، دون أن يكشف عن عدد الضحايا.
وتتزامن تلك التقارير مع حلول الذكرى الأولى لإطلاق النار داخل ملهى ليلي في نفس المدينة، لقي فيه نحو 49 شخصاً مصرعهم، ما جعلها أكثر عمليات إطلاق النار دموية في تاريخ الولايات المتحدة.