سقوط ضحايا إطلاق إثر إطلاق نار بولاية أورلاندو الأمريكية

أسفر حادث إطلاق نار، الاثنين، عن سقوط عدد كبير من الضحايا بمدينة أورلاندو الأمريكية.

وقال مكتب شرطة المدينة، في تغريدة عبر 'تويتر': 'موظفو مكتب الشريف يعملون في مكان الحادث، والوضع تحت السيطرة. هناك الكثير من الضحايا. الشريف سيدلي بمعلومات لدى أول امكانية'.

ووقع الحادث في منطقة صناعية عن طريق فورسيث، وفقا لما ذكره مكتب الشرطة.