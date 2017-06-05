المعارضة تسقط طائرة للجيش السوري شرقي دمشق

أعلن مقاتلان من المعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إسقاط طائرة عسكرية تابعة للجيش الحكومي، في أراض تسيطر عليها المعارضة قرب جبهة للقتال مع أراض تسيطر عليها الحكومة شرقي دمشق.

وذكر سعد الحاج المتحدث باسم جماعة 'جيش أسود الشرقية' المدعوم من الغرب، أن الجماعة أسقطت طائرة سورية في منطقة تل دكوة بريف دمشق وتبحث عن الطيار.

وتعد 'جماعة أسود الشرقية' واحدة من الجماعات التي تحارب في صحراء سوريا الجنوبية الشرقية المعروفة باسم البادية.

وقال مسؤول آخر في المعارضة المسلحة يدعى سعيد سيف من جماعة 'الشهيد أحمد العبدو' المدعومة من الغرب والتي تنشط في المنطقة، إن الطائرة سقطت في منطقة على بعد 15 كيلومترا شرقي بير قصب بين تلدكوة ومطار الضمير.

من ناحيته، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جماعة من المعارضة المسلحة أسقطت الطائرة في المنطقة وأنه ليس معروفا ما إذا كان الطيار حيا أم ميتا.

في غضون ذلك، لم يؤكد الجيش السوري بعد عن إسقاط طائرة تابعة له، شرقي دمشق.