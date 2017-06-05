'الأعلى الإسلامي' يؤكد أهمية دور الكويت في مساعدة العراق

أشاد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اليوم الاثنين بالدور المميز الذي تؤديه دولة الكويت وقيادتها الحكيمة في مساعدة العراق والشعب العراقي.

وقال الحكيم خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية بمناسبة زيارته الى البلاد إن هذه الزيارة تأتي في اطار حرصه على التواصل مع الدول العربية والاسلامية والاقليمية مبينا انه اختار الكويت لتكون في مقدمة الزيارات 'نظرا للعلاقات المميزة التي تجمع البلدين'.

واستذكر الموقف الرائد لدولة الكويت في دعم وبناء العراق بعد اسقاط النظام السابق ودعمها المسار الانساني والاقتصادي هناك.

وافاد بأنه التقى اليوم مع القيادة الكويتية حيث تم اطلاعها على مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في العراق اضافة الى سير العمليات العسكرية في تحرير المدن لاسيما في محافظة نينوى.

واوضح ان اللقاء تطرق ايضا الى العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق مضيفا انه 'رغم كل الخطوات الايجابية لاتزال دون مستوى الطموح في ضوء وجود امكانات تسهم في تطويرها'.

واضاف ان 'إيجاد فرص للتعاون الحقيقي كان ماثلا في لقائنا مع سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح' واصفا اللقاء بانه كان 'ايجابيا'.

وذكر ان دولة الكويت ساهمت في اعادة الاعمار في المناطق المحررة بالعراق من خلال المشروعات الخيرية والانسانية هناك لاسيما بناء المستشفيات والمدارس ودعم النازحين.

وقال الحكيم ان (التحالف الوطني) في العراق يهدف الى حماية المدنيين اولا والقضاء على داعش ثانيا لافتا الى عمليات التطهير التي نفذها الجيش العراقي في المناطق الممتدة الى الحدود مع سوريا بهدف 'توفير الامن' فيها.

واكد السعي الى القضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وبناء العراق من جديد وتقديم كل المساعدات والجهود بغية مواجهة الارهاب.