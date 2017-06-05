مدرب فرنسا يفضل لاعب ريال مدريد على مدافع برشلونة

قال مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، ديديه ديشامب، إن حظوظ مواطنه رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني 'أفضل قليلا' من صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، من حيث الانضمام لفريق الديوك في الاستحقاقات الدولية.

وقال ديشامب في تصريحات من مقر تدريبات منتخب فرنسا، استعدادا لمباراة السويد لحساب تصفيات مونديال روسيا 2018 إن 'رافائيل أقرب قليلا من صامويل، فهو معنا منذ أن توليت أنا المهمة، ولديه خبرة دولية أكثر أهمية من صامويل. كما أن هناك مسألة التفاهم مع (قلب الدفاع الآخر) لوران (كوسيلني)'.

ومع ذلك، لم يؤكد ديشامب مشاركة فاران في المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضد السويد، في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018، حيث يجب التحقق من حالته البدنية.

وتابع 'سأرى كيف هي حالته، ليست النفسية، لأنها جيدة جدا (بعد الفوز بالدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي مع النادي الملكي)، بل البدنية'.

واستقبل المدير الفني لمنتخب فرنسا، بسعادة، قرار لاعبه أنطوان جريزمان بالبقاء في أتلتيكو مدريد الإسباني.